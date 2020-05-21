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Факты / Украина / Политика

Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который был арестован по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога.

Об этом сообщила дочь убитого бизнесмена Екатерина Старицкая.

— Кожара внес залог и вышел на свободу, — написала Екатерина Старицкая на своей странице в Facebook.

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Ранее Шевченковский районный суд в Киеве арестовал экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, но подчеркнул, что его могут отпустить под залог в $500 тыс.  Также суд избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей до 25 мая.

Напомним, ранее мы писали, что в случае внесения залога Кожара будет обязан не оставлять место проживания, приходить по требованию прокурора или следователя, а также сдать свои документы для выезда за границу.

Источник: Екатерина Старицкая

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