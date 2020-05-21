Леонід Кожара вийшов з СІЗО під заставу

Екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого заарештували 25 березня 2020 року за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов з СІЗО після внесення всієї суми застави.

Про це розповіла дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька.

– Кожара вніс заставу і вийшов на волю, — написала Катерина Старицька на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше Шевченківський районний суд у Києві заарештував екс-главу МЗС Леоніда Кожару, але наголосив, що його можуть відпустити під заставу в $500 тис. Також суд обрав запобіжний захід Леоніду Кожарі у вигляді утримання під вартою до 25 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у разі внесення застави Кожара зобов’язуватиметься не залишати місце проживання, приходити на вимогу прокурора або слідчого, а також здати свої документи для виїзду за кордон.

Джерело: Катерина Старицька