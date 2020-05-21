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Факты / Украина

Украина будет выходить из карантина еще несколько месяцев — Аваков

Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме мягких шагов выхода из карантина, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что пока не появятся вакцина и протоколы лечения, которые гарантируют у 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

— С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме мягких шагов.

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Арсен Аваков также напомнил, несмотря на открытие 66 пунктов пропуска, пока ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Ожидается, что такой режим изменится где-то в середине июля.

Напомним, в Украине с 22 мая до 22 июня действует адаптивный карантин. Он предусматривает ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на всей территории Украины, а только в отдельных регионах, где они были зафиксированы.

Источник: Кабмин

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