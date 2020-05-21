Украинское Дунайское пароходство стало прибыльным за 6 месяцев — Хомяков

Благоприятные рыночные условия, активная работа на рынке Дунайского региона, мероприятия по оптимизации расходов, начало ликвидации основных коррупционных схем работы предшественников. Руководитель ЗАО Украинское Дунайское пароходство Алексей Хомяков в газете Дунаец рассказал о шести месяцах работы на предприятии.

По его словам, УДП — национальный перевозчик №1 государственной формы собственности, развивает свое присутствие на стратегически важных фрахтовых рынках Дуная и Днепра. Первый квартал 2020 года был самым успешным для предприятия. Перевезено 378,1 тыс. тонн грузов, а это 103,6% от плана, чистый доход от реализации составил 180,4 млн грн. За соответствующий период прошлого года было 20,1 млн убытков.

— Сейчас УДП не имеет задолженности перед бюджетом и по заработной плате сотрудникам, но есть задолженности по кредитам, предприятие ищет варианты погашения путем реструктуризации, — сообщает Дунаец.

Хомяков отмечает, что пандемия Covid-19 сказалась на объемах перевозок. Также на них повлияет уровень падения воды в конце мая и в июне. Сейчас предприятие оптимизировало текущие расходы и перешло на сокращенный рабочий день.

После карантина планируют запустить навигацию пассажирского флота. Также руководитель рассказал, что со скандальным HBIS Serbia ведется постоянная работа, направленная на получение более выгодных условий, чем перевозки на уровне себестоимости. А схемы всех предшественников расследуют, это касается и инцидента, когда €194 тыс. фрахта хотели отправить на счета подставной фирмы в Мексике.

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— Предыдущий руководитель Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Чалый сказал, что единственный вариант дальнейшей работы предприятия он видит только в его продаже. И это при том, что финансовые результаты компании, мягко говоря, были страшные, а задолженность насчитывалась по всем направлениям, в частности, по заработной плате. Мы сменили руководителя, им стал Алексей Хомяков. Сейчас у него две главные задачи: содействовать правоохранительным органам в расследовании деятельности предыдущего руководства и наладить работу предприятия и вывести его из кризиса, — сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Хомяков отмечает, что влияние извне хочет потопить украинское пароходство, но с помощью эффективной работы и поддержки министерства есть четкое видение будущего развития.

— Хочу напомнить многим профессионалам в области, что УДП — это не семейный бизнес. У него есть акционер — государство в лице Министерства инфраструктуры, который требует, чтобы его акционерный капитал работал эффективно, — заявил Алексей Хомяков.

К слову, Верховная Рада приняла законопроект 1182-11-Д по речным перевозкам. Одним из ключевых положений документа является либерализация рынка и допуск судов под иностранным флагом.

Источник: Министерство инфраструктуры