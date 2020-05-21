Українське Дунайське пароплавство стало прибутковим за 6 місяців – Хомяков

Сприятливі ринкові умови, активна робота на ринку Дунайського регіону, заходи щодо оптимізації витрат, початок ліквідації основних корупційних схем роботи попередників. Керівник ПрАТ Українське Дунайське пароплавство Олексій Хомяков в газеті Дунаєць розповів про шість місяців роботи на підприємстві.

За його словами, УДП – національний перевізник №1 державної форми власності, розвиває свою присутність на стратегічно важливих фрахтових ринках Дунаю і Дніпра. Перший квартал 2020 року був найуспішнішим для підприємства. Перевезено 378,1 тис. тонн вантажів, а це 103,6% від плану, чистий дохід від реалізації склав 180,4 млн грн. За відповідний період минулого року було 20,1 млн збитків.

– Наразі УДП не має заборгованості перед бюджетом та щодо заробітної плати співробітникам, але є заборгованості з кредитів, підприємство шукає варіанти погашення шляхом реструктуризації, – повідомляє Дунаєць.

Хомяков зазначає, що пандемія Covid-19 позначилася на обсягах перевезень. Також на них вплине рівень падіння води в кінці травня і протягом червня. Наразі підприємство оптимізувало поточні витрати та перейшло на скорочений робочий день.

Після карантину планують запустити навігацію пасажирського флоту. Також керівник розповів, що зі скандальним HBIS Serbia ведеться постійна робота, спрямована на отримання більш вигідних умов, ніж перевезення на рівні собівартості. А схеми всіх попередників розслідують, це стосується й інциденту, коли €194 тис. фрахту хотіли відправити на рахунки підставної фірми в Мексиці.

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– Попередній керівник Українського Дунайського пароплавства Дмитро Чалий сказав, що єдиний варіант подальшої роботи підприємства він вбачає лише у його продажі. І це при тому, що фінансові результати компанії, м’яко кажучи, були страшні, а заборгованість налічувалась за всіма напрямами, зокрема щодо заробітної плати. Ми змінили керівника, ним став Олексій Хомяков. Зараз у нього два головні завдання: сприяти правоохоронним органам в розслідуванні діяльності попереднього керівництва та налагодити роботу підприємства і вивести його із кризи, – сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Хомяков зазначає, що вплив ззовні хоче потопити українське пароплавство, але за допомогою ефективної роботи та підтримки міністерства є чітке бачення майбутнього розвитку.

– Хочу нагадати багатьом професіоналам з галузі, що УДП – це не сімейний бізнес. У нього є акціонер – держава в особі Міністерства інфраструктури, який вимагає, щоб його акціонерний капітал працював ефективно, – заявив Олексій Хомяков.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроект 1182-11-Д щодо річкових перевезень. Одним із ключових положень документа є лібералізація ринку та допуск суден під іноземним прапором.

Джерело: Міністерство інфраструктури