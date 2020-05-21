С 1 июня Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок дальнего следования.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции Киев-Пассажирский уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал, — сказал он.

По его словам, демонтированы 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Оставшиеся МАФы реконструируют и приведут в единый стиль.

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Был проведен ремонт здания пригородного вокзала — заменено освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, кассы, оборудованы новые туалеты.

Также усилили меры безопасности и установили новую систему видеонаблюдения – 22 камеры с функцией распознавания лиц. Это поможет предотвратить кражи и позволит отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами.

Криклий поручил завершить работы по ремонту эскалатора в более короткие сроки, а не до конца года, как планировалось ранее.

Ранее Криклий сообщил, что Укрзализныця отстранила от исполнения служебных обязанностей руководство филиала Украинской железнодорожной скоростной компании, которая проводила отбор поставщика питания для скоростных поездов. Это произошло из-за непрозрачности конкурса.