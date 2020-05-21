Недавно правительство представило план восстановления работы общественного транспорта, который является частью выхода Украины из карантина.

Соответствующие ограничения будут снимать, если ситуация с распространением коронавируса не будет набирать новых оборотов.

А для этого граждане должны сознательно подходить к пользованию общественным транспортом, заботясь о безопасности окружающих. Так мы сможем избежать возобновления карантинных мер.

Факты ICTV рассказывают, какие правила безопасности нужно соблюдать в общественном транспорте после восстановления его работы.

Всегда ли выбирать общественный транспорт?



Все должны понять, что выход из карантина и снятие ограничений — не признак того, что заболевание полностью исчезло. В Китае даже готовятся ко второй волне пандемии, из-за чего провинцию Цзилинь снова закрыли на карантин.

Даже несмотря на возобновление ограничительных мер появляются больные. Да, их не много, но если никто не будет придерживаться правил безопасности и пользоваться общественным транспортом как заблагорассудится, то вторая вспышка инфекции и начнется раньше, и больных будет больше.

Первое время после возобновления работы общественного транспорта желательно, по возможности, воздержаться от пользования им. Если же вам необходимо куда-то добраться, то сначала нужно спросить себя: могу ли я дойти туда пешком?

Если такая возможность есть (без риска для здоровья), то лучше ею воспользоваться. Даже если это займет больше времени.

Также можно поехать к точке назначения на велосипеде, если он у вас есть. В таком случае необходимо взять с собой дезинфицирующее средство. Использовать его следует перед поездкой и после нее.

Во время такого путешествия нужно не забывать соблюдать социальную дистанцию, когда это возможно.

Кроме того, можно воспользоваться и собственным автомобилем.

Пользоваться общественным транспортом необходимо лишь при необходимости. Поездка за продуктами, если у вас закончились яйца, но в холодильнике полно других продуктов — не насущная.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Юрий Жигарев рассказал, что определенным категориям людей следует воздержаться от поездок в общественном транспорте.

— Это люди уязвимых категорий, те которые больше страдают от этого заболевания (коронавируса — Ред.). Это — люди пожилого возраста, с хроническими заболеваниями… Им действительно лучше воздержаться некоторое время от контактов, в частности от поездок без необходимости, — говорит он.

От пользования автобусами, метро и т. д. стоит вообще отказаться если:

у вас есть симптомы заболевания Covid-19;

вы находитесь на самоизоляции или живете с человеком, у которого есть симптомы коронавируса;

вы из группы, которая является наиболее уязвимой для коронавируса.

Правила безопасности в общественном транспорте

Конечно, лучше выбирать тот вид транспорта, в котором будет находиться как можно меньше людей. Речь идет не только о собственном транспорте, которым можете пользоваться только вы.

Если вы понимаете, что в метро во время, когда вы планируете поездку, будет людно, то лучше воспользоваться автобусом, троллейбусом или маршруткой и тому подобное. Можно потратить больше времени или немного пройти пешком, но не подвергать себя и других опасности.

Вместе с восстановлением движения общественного транспорта, начнется и возобновление работы в офисах. Никуда не денутся и часы пик.

Их можно избежать, для этого работники могут договориться с руководителями. Например, о продолжении работы из дома или переносе начала смены на час.

Пользуясь общественным транспортом не стоит забывать и о личных средствах защиты. Маски помогут снизить распространение микрочастиц во время чихания и кашлянья.

А перчатки ненадолго предоставят защиту от коронавируса, который мог осесть на перилах в вагонах метро, ​​автобусах, троллейбусах и др. Но они не защищают от инфекции длительное время.

— На улице мы друг к другу без необходимости не подходим, то в такой ситуации маска, может, и не нужна. А в общественном транспорте будет много людей в салоне. Там невозможно создать такие условия, чтобы не заразиться. Поэтому нужно носить маску. Нужно, чтобы перевозчики следили за тем, чтобы не было много людей в салоне автобуса, маршрутки, троллейбуса и т. д., — рассказывает Жигарев.

После завершения путешествия, сразу необходимо тщательно помыть руки или обработать их антисептиком.

Во время поездки в общественном транспорте стоит соблюдать дистанцию ​​в 1,5-2 м, если это возможно.

— Сидите или стойте подальше от других в автобусе или поезде. Если вы видите, что кто-то кашляет или чихает рядом с вами в общественном транспорте, и вы находитесь на расстоянии более двух метров от них, риск заразиться, вероятно, низкий, — рассказывает профессор университета Алабамы в Бирмингеме Дэвид Фридман, который специализируется на инфекционных болезнях.

В загруженном транспорте возможности держать дистанцию ​​не будет, поэтому стоит избегать физического контакта и отводить лицо от других людей.

Уже известно, что после возобновления работы метрополитена в Киеве, оплачивать проезд можно будет только бесконтактными карточками. А вот, что будет в автобусах и троллейбусах неизвестно. Сейчас предлагают максимально отказываться от наличных, ведь они могут способствовать распространению коронавируса.

Ответственность за безопасность людей будет ложиться и на плечи перевозчиков. Как рассказал Фактам ICTV глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, им необходимо обеззараживать поверхности салонов транспортных средств.

Это нужно делать перед выходом транспорта на маршрут и после его возвращения, когда он находится в депо.

Кроме того, важно вести наблюдение за водителями, ведь они в течение дня контактируют с пассажирами.

— Нужно дополнительное медицинское наблюдение непосредственно за водителями. Кроме этого, их должны проинструктировать, как использовать средства индивидуальной защиты, как соблюдать меры гигиены, — говорит Кравченко.

По мнению Жигарева, нужно увеличить и подвижной состав общественного транспорта, чтобы не происходило накопление людей.

— Мы понимаем прекрасно, что перевозчикам невыгодно выпускать много подвижного состава, ведь сначала пассажиров будет мало. Но с точки зрения эпидемиологии, это нужно делать. Здесь государство должно вмешаться. Ждать, что перевозчики сами будут это делать — бесполезно, — говорит инфекционист.

Путешествия самолетом

Нужно позаботиться и о безопасности во время поездок за границу, ведь международные перевозки восстановят раньше, чем изобретут вакцину от Covid-19.

Наибольшей проблемой здесь являются именно самолеты, ведь люди находятся в одном салоне в течение как минимум несколько часов.

И для авиаперевозчиков появятся определенные правила безопасности, которых им нужно будет придерживаться. Однако сейчас неизвестно, какими именно они будут.

Соучредитель компании TPG Елена Бойко рассказала Фактам ICTV, что самой большой проблемой при авиаперевозках является то, что люди находятся в замкнутой системе кислородосообщения.

— Я уверена, что и “шахматка”, которую сейчас предлагают, когда в ряду посередине не сидит человек, — это абсурд. И все по той же причине, что в самолете замкнутая система сообщения воздуха, — говорит Бойко.

Однако профессор Фридман считает, что риск распространения заболевания через систему самолета почти нулевой, ведь воздух постоянно проходит через фильтрационную систему HEPA, которая способна “ловить” такие вирусы, как Covid-19.

Наибольшая опасность, как и в автобусе, поезде и т. д. — находиться рядом с больным коронавирусом человеком. Если у кого-то на задних рядах проявились симптомы инфекции, а вы сидите в передних, то вряд ли сможете заразиться.

На самолете нужно будет обращать наибольшее внимание на гигиену. Лучше взять с собой в дорогу дезинфицирующее средство, чтобы обрабатывать им руки, например, после того, как вы трогали ручки или подголовники.

Также можно взять с собой антибактериальные салфетки, чтобы обрабатывать поверхности, к которым придется часто прикасаться.

На первый план при пользования транспортом будет приходиться гигиена и избегание большого скопления людей.

Если мы будем пренебрегать правилами безопасности, то можем подвергнуть себя и других еще большей опасности. И тогда работу общественного транспорта снова придется ограничивать, а разговоры о ее восстановлении еще долго не будут вести.

Владислав Бомбела