Нещодавно уряд представив план відновлення роботи громадського транспорту, який є частиною виходу України з карантину.

Відповідні обмеження зніматимуть, якщо ситуація з розповсюдженням коронавірусу не набиратиме нових обертів.

А для цього громадяни повинні свідомо підходити до користування громадським транспортом, турбуючись про безпеку оточуючих. Так ми зможемо уникнути поновлення карантинних заходів.

Факти ICTV розповідають, яких правил безпеки потрібно дотримуватися у громадському транспорті після відновлення його роботи.

Чи завжди обирати громадський транспорт?



Усі мають зрозуміти, що вихід з карантину і зняття обмежень – не ознака того, що захворювання повністю зникло. У Китаї навіть готуються до другої хвилі пандемії, через що провінцію Цзілінь знову закрили на карантин.

Навіть попри поновлення обмежувальних заходів з’являються хворі. Так, їх не багато, але якщо ніхто не дотримуватиметься правил безпеки і користуватиметься громадським транспортом як заманеться, то другий спалах інфекції і почнеться раніше, і хворих буде більше.

Перший час після поновлення роботи громадського транспорту бажано, за можливості, утриматися від користування ним. Якщо ж вам необхідно кудись дістатися, то спочатку потрібно запитати себе: чи можу я дійти туди пішки?

Якщо така можливість є (без ризиків для здоров’я), то краще нею скористатися. Навіть якщо це займе більше часу.

Також можна поїхати до точки призначення на велосипеді, якщо він у вас є. В такому випадку необхідно взяти з собою дезінфікуючий засіб. Використовувати його варто перед поїздкою і після неї.

Під час такої подорожі потрібно не забувати дотримуватися соціальної дистанції, коли це можливо.

Крім того, можна скористатися і власним автомобілем.

Користуватися громадським транспортом необхідно лише за нагальної потреби. Поїздка за продуктами, якщо у вас закінчилися яйця, але в холодильнику повно інших продуктів – не нагальна.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Юрій Жигарєв розповів, що певним категоріям людей варто утриматися від поїздок у громадському транспорті.

– Це люди вразливих категорій, ті які більше страждають від цього захворювання (коронавірусу – Ред.). Це – люди похилого віку, з хронічними захворюваннями… Їм справді краще утриматися певний час від контактів, зокрема від поїздок без нагальної потреби, – каже він.

Від користування автобусами, метро тощо варто взагалі відмовитися якщо:

у вас є симптоми захворювання на Covid-19;

ви перебуваєте на самоізоляції або живете з людиною, в якої є симптоми коронавірусу;

ви з групи, яка є найбільш уразливою для коронавірусу.

Правила безпеки у громадському транспорті

Звичайно, найкраще обирати той вид транспорту, в якому знаходитиметься якомога менше людей. Йдеться не лише про власний транспорт, яким можете користуватися лише ви.

Якщо ви розумієте, що у метро у час, коли ви плануєте поїздку, буде людно, то краще скористатися автобусом, тролейбусом, маршруткою тощо. Можна витратити більше часу або трохи пройти пішки, але не наражати себе та інших на небезпеку.

Разом з відновленням руху громадського транспорту, почнеться і поновлення роботи в офісах. Нікуди не подінуться і години пік.

Їх також можна уникнути, для цього працівники можуть домовитися з керівниками. Наприклад, щодо продовження роботи з дому або перенесення початку зміни на годину.

Користуючись громадським транспортом не варто забувати і про особисті засоби захисту. Маски допоможуть знизити розповсюдження мікрочастинок під час чхання і кашляння.

А рукавички ненадовго дадуть захист від коронавірусу, який міг осісти на поручнях у вагонах метро, автобусах, тролейбусах тощо. Але вони не захищають від інфекції тривалий час.

– На вулиці ми один до одного без нагальної потреби не підходимо, то в такій ситуації маска, може, і не потрібна. А в громадському транспорті буде багато людей в салоні. Там неможливо створити такі умови, щоб не інфікуватися. Тому потрібно носити маску. Потрібно, щоб перевізники слідкували за тим, щоб не було багато людей в салоні автобусу, маршрутки, тролейбусу тощо, – розповідає Жигарєв.

Після завершення подорожі, одразу необхідно ретельно помити руки або обробити їх антисептиком.

Під час поїздки у громадському транспорті варто дотримуватися дистанції у 1,5-2 м, якщо це можливо.

– Сидіть чи стійте якнайдалі від інших в автобусі чи поїзді. Якщо ви бачите, що хтось кашляє або чхає поруч з вами у громадському транспорті, і ви знаходитесь на відстані більше двох метрів від них, ризик заразитися, ймовірно, низький, – розповідає професор університету Алабами в Бірмінгемі Девід Фрідман, який спеціалізується на інфекційних хворобах.

У завантаженому транспорті можливості тримати дистанцію не буде, тому варто уникати фізичного контакту та відводити обличчя від інших людей.

Вже відомо, що після відновлення роботи метрополітену у Києві, оплачувати проїзд можна буде лише безконтактними картками. А от, що буде в автобусах і тролейбусах невідомо. Нині пропонують максимально відмовлятися від готівки, адже вона може сприяти розповсюдженню коронавірусу.

Відповідальність за безпеку людей лягатиме і на плечі перевізників. Як розповів Фактам ICTV голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, їм необхідно знезаражувати поверхні салонів транспортних засобів.

Це потрібно робити перед виходом транспорту на маршрут і після його повернення, коли він знаходиться у депо.

Крім того, важливо вести нагляд за водіями, адже вони протягом дня контактують з пасажирами.

– Потрібне додаткове медичне спостереження безпосередньо за водіями. Крім цього, їх мають проінструктувати, як використовувати засоби індивідуального захисту, як дотримуватися заходів гігієни, – говорить Кравченко.

На думку Жигарєва, потрібно збільшити і рухомий склад громадського транспорту, щоб не відбувалося нагромадження людей.

– Ми розуміємо чудово, що перевізникам не вигідно випускати багато рухомого складу, адже спочатку пасажирів буде мало. Але з точки зору епідеміології, це потрібно робити. Тут держава повинна втрутитись. Чекати, що перевізники самі це робитимуть – марна справа, – каже інфекціоніст.

Подорожі літаком



Потрібно потурбуватися і про безпеку під час поїздок за кордон, адже міжнародні перевезення відновлять раніше, аніж винайдуть вакцину від Covid-19.

Найбільшою проблемою тут є саме літаки, адже люди знаходяться в одному салоні протягом щонайменше кількох годин.

І для авіаперевізників з’являться певні правила безпеки, яких їм потрібно буде дотримуватися. Однак нині невідомо, якими саме вони будуть.

Cпівзасновник компанії TPG Олена Бойко розповіла Фактам ICTV, що найбільшою проблемою під час авіаперевезень є те, що люди знаходяться у замкнутій системі киснесполучення.

– Я впевнена, що та “шахматка”, яку нині пропонують, коли у ряду посередині не сидить людина, – це абсурд. І все з тої ж причини, що у літаку замкнута система сполучення повітря, – каже Бойко.

Проте професор Фрідман вважає, що ризик розповсюдження захворювання через систему літака майже нульовий, адже повітря постійно проходить через фільтраційну систему HEPA, яка здатна “ловити” такі віруси, як Covid-19.

Найбільша небезпека, як і в автобусі, потязі тощо – знаходитися поряд з хворою на коронавірус людиною. Якщо в когось на задніх рядах проявилися симптоми інфекції, а ви сидите у передніх, то навряд чи зможете заразитися.

На літаку потрібно буде звертати найбільшу увагу на гігієну. Краще взяти з собою в дорогу дезінфікуючий засіб, щоб обробляти ним руки, наприклад, після того, як ви чіпали ручки або підголовники.

Також можна взяти з собою антибактеріальні серветки, щоб обробляти поверхні, яких доведеться часто торкатися.

На перший план під час користування транспортом припадатиме гігієна і уникнення великого скупчення людей.

Якщо ми нехтуватимемо правилами безпеки, то можемо наразити себе та інших на ще більшу небезпеку. І тоді роботу громадського транспорту знову доведеться обмежувати, а розмови про її відновлення не вестимуться ще тривалий час.

Владислав Бомбела