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Факты / Украина

Почему в Киеве пока не будут открывать бассейны и сауны

Киевские власти решили не открывать бассейны и сауны на втором этапе послаблений карантина, опираясь на рекомендации вирусологов и эпидемиологов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, что на очередном этапе послаблений планируют открыть пляжи, поскольку ультрафиолет нейтрализует вирус, а в реках проточная вода, поэтому тоже низкая вероятность подхватить инфекцию.

Другая ситуация с бассейнами, саунами и джакузи, где постоянная влага и люди в закрытом помещении являются факторами риска.

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— В нынешней эпидемиологической ситуации высокие шансы инфицирования. Все решения об ослаблении ограничений власти столицы будут принимать, опираясь на рекомендации специалистов. В частности, и вирусологов, и эпидемиологов, чтобы не произошло инфекционного взрыва, — подчеркнул он.

Кличко также призвал владельцев спортзалов и фитнес-центров не нарушать правил и не открывать без разрешения бассейны и сауны.

Перед этим Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице начать второй этап послаблений, поскольку за последние 6 дней заболеваемость была в пределах опреденной Кабмином нормы.

Если разрешит Кабмин, наземный транспорт Киева может возобновить работу в обычном режиме уже 23 мая с 12.00.

Фото: Pixabay

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