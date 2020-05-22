Київська влада вирішила не відкривати басейни та сауни на другому етапі послаблень карантину, спираючись на рекомендації вірусологів та епідеміологів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу, що на черговому етапі послаблень планують відкрити пляжі, адже ультрафіолет нейтралізує вірус, а у річках проточна вода, тому теж низька ймовірність підхопити інфекцію.

Інша ситуація з басейнами, саунами та джакузі, де постійна волога та люди у закритому приміщенні є факторами ризику.

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– У нинішній епідеміологічній ситуації високі шанси інфікування. Усі рішення про послаблення обмежень влада столиці ухвалюватиме, спираючись на рекомендації фахівців. Зокрема, і вірусологів та епідеміологів, щоб не сталося інфекційного вибуху, – наголосив він.

Кличко також закликав власників спортзалів та фітнес-центрів не порушувати правил і не відкривати без дозволу басейни та сауни.

Перед цим Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати другий етап послаблень, оскільки за останні 6 днів захворюваність була в межах визначеної Кабміном норми.

Якщо дозволить Кабмін, наземний транспорт Києва може відновити роботу у звичному режимі вже 23 травня з 12.00.