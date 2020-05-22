Карантин в Украине: что происходит 22 мая (КАРТА)

В Украине по состоянию на 22 мая зафиксировали 20 148 случаев заражения коронавирусом.

За сутки 442 человека заболели, в том числе 29 детей и 74 медработников. Госпитализация понадобилась 127 пациентам.

Также, в стране от Covid-19 за сутки умерли 9 человек, 358 — выздоровели.

В Украине ввели с 22 мая адаптивный карантин, однако ряд областей и Киев находятся в эпидемиологической ситуации, которая не позволяет снимать ограничения.

Адаптивный карантин в Украине

С 22 мая начал действовать адаптивный карантин — ограничения вводятся только в тех регионах, в которых позволяет эпидемиологическая ситуация.

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Ослаблять карантин или нет в своей области решают органы местной власти.

Ослабление карантина в Украине будет проходить в несколько этапов.

Список регионов которые готовы ко второму этапу ослабления карантина:

Винницкая;

Днепропетровская;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Херсонская;

Черкасская;

Черниговская.

Стоит отметить, что обязательным остается наличие документов, удостоверяющих личность, масочный режим, социальная дистанция, дезинфекции рук.

Киевская область пока не будет ослаблять карантин, так как количество подтвержденных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения превышает допустимую норму.

В Минздраве заявили, что Киев не отвечает критериям ослабления второго этапа ограничений. Однако мэр столицы Виталий Кличко отметил, что из трех критериев город не соответствует только одному — количества больных на 100 тыс. населения. Норма — 12 больных, а в Киеве за последнюю неделю 15 больных на 100 тыс. В свою очередь Кличко обратился к правительству, чтобы в столице разрешили ослабить карантин. Если Минздрав пойдет на встречу, то транспорт в Киеве заработает 23 мая в 12.00.

Местные власти в Донецкой и Закарпатской областях приняли решение не ослаблять противоэпидемические меры 22 мая.

— На территории Донецкой области ослабление противоэпидемических мер пока осуществляться не будет в связи с тем, что количество тестирований методом ПЛР составляет менее 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней, собщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook в пятницу.

В Закарпатской областни ослабление карантина откладывается из-за сохраняющейся высокой заболеваемости.

— Для второго этапа ослабления карантинных мер… уровень эпидемиологических показателей не соответствует установленным Минздравом Украины критериям по заболеванию Covid-19, — сообщается на странице Ужгородского горсовета в Facebook.

Ранее Факты ICTV писали, что в рамках ослабление карантина в Харькове метрополитен начнет свою работу 25 мая в 5.30.