PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ще три області України не послаблять карантин

Карантин поки не будуть послаблювати ще у трьох регіонах України – у Миколаївській, Волинській та Рівненській областях.

Місцева влада не йде на такий крок через складну епідеміологічну ситуацію.

Так, до другого етапу виходу з карантину поки що не входить Миколаївська область. Ситуація у регіоні не відповідає критеріям, які раніше озвучив МОЗ, вважає заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі.

Читайте: Карантин в Україні, послабили, але не скрізь: що відбувається 22 травня

А у Волинській області перевищений показник захворюваності на 100 тис. населення.

– Інцидентність в області становить 15,3 на 100 000. Цей показник повинен бути менше 12-ти, – повідомила заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Рівненська область ще вчора озвучила про сумніви з приводу наступного кроку виходу з карантину. Але 22 травня на брифінгу місцева влада підтвердила намір.

– Для переходу до наступного етапу ослаблення карантину в Рівненській області протягом семи днів має бути не більше 138 заражень або щодоби до 20 нових заражень, – повідомили на брифінгу в Рівненській ОДА.

Раніше ми писали, що карантин у Львівській області продовжили до 29 травня.

Джерела: Миколаївська ОДА, Волинська ОДА, Рівненська ОДА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка