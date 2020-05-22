Карантин поки не будуть послаблювати ще у трьох регіонах України – у Миколаївській, Волинській та Рівненській областях.

Місцева влада не йде на такий крок через складну епідеміологічну ситуацію.

Так, до другого етапу виходу з карантину поки що не входить Миколаївська область. Ситуація у регіоні не відповідає критеріям, які раніше озвучив МОЗ, вважає заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі.

Читайте: Карантин в Україні, послабили, але не скрізь: що відбувається 22 травня

А у Волинській області перевищений показник захворюваності на 100 тис. населення.

– Інцидентність в області становить 15,3 на 100 000. Цей показник повинен бути менше 12-ти, – повідомила заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Рівненська область ще вчора озвучила про сумніви з приводу наступного кроку виходу з карантину. Але 22 травня на брифінгу місцева влада підтвердила намір.

– Для переходу до наступного етапу ослаблення карантину в Рівненській області протягом семи днів має бути не більше 138 заражень або щодоби до 20 нових заражень, – повідомили на брифінгу в Рівненській ОДА.

Раніше ми писали, що карантин у Львівській області продовжили до 29 травня.

Джерела: Миколаївська ОДА, Волинська ОДА, Рівненська ОДА