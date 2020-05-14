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Факты / Украина / Общество

Как на карантине закрывать сессию и защищать диплом — рекомендации МОН

Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по проведению семестрового оценивания студентов, а также защит дипломных работ и составления аттестационных экзаменов.

Студенты и преподаватели должны коммуницировать через систему электронного обучения и различные мессенджеры (Viber, Telegram).

МОН обращает внимание учебных заведений на важность обеспечения надлежащего контроля, в частности использование авторизованного доступа к коммуникационных инструментов, фиксацию времени начала и окончания выполнения студентом задачи, использование алгоритмов случайного выбора задач и тому подобное.

ЧитайтеКак карантин в Украине повлияет на ВНО-2020 и поступление — два сценария МОН

Алгоритм проведения сессии

Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи.

Бумажный экземпляр квалификационной работы со всеми подписями студент должен по почте прислать экзаменаторам заранее или же, при использовании в заведении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный электронной цифровой подписью.

Методические рекомендации не ограничивают учебные заведения в пределах их академической автономии в поиске и реализации других подходящих решений по организации дистанционного обучения.

Напомним, регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку и единственное вступительное испытание продлится с 12 мая по 5 июня включительно и будет происходить полностью онлайн.

Источник: Минобразования

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