У нардепа Слуги народа Аристова коронавирус

Народный депутат Украины из фракции Слуга народа, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов заразился коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов, — написала она в Facebook.

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Ранее сегодня, 22 мая, Кравчук сообщила, что из 53 народных депутатов, которым сделали тест на коронавирус, ни один не был инфицирован.

Напомним, 20 мая стало известно об инфицировании коронавирусом Олега Мейдича — нардепа из Батькивщины. Позже фракция решила всем составом уйти на самоизоляцию из-за инфицирования коллеги.