У нардепа Слуги народу Арістова коронавірус

Народний депутат України з фракції Слуга народу, глава парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов заразився коронавірусом.

Про це повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Він почуває себе нормально, симптоми легкі. Епідемслужба зараз з’ясовує коло близьких контактів. Бажаємо Юрію якнайшвидшого одужання, – написала вона у Facebook.

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Раніше сьогодні, 22 травня, Кравчук повідомила, що з 53 народних депутатів, яким зробили тест на коронавірус, жодного не було інфіковано.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо про інфікування коронавірусом Олега Мейдича – нардепа з Батьківщини. Пізніше фракція вирішила усім складом піти на самоізоляцію через інфікування колеги.