Как передать пожилого человека под опеку: проживание в домах престарелых Украины
Старость не всегда приходит тихо. Иногда — с тревогой, хронической болью, потерей ориентации в пространстве или разрывом социальных связей.
Сложно наблюдать, как близкий человек, ещё вчера независимый, сегодня с трудом вспоминает, зачем зашел на кухню или не может подняться с постели без помощи.
Рано или поздно семья оказывается перед выбором: как обеспечить достойный уход? Одним из решений может стать оформление пожилого родственника в дом престарелых.
В этой статье подробно расскажем, как это работает в Украине — на каких условиях принимают стариков, куда можно обратиться и что нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором.
Когда пожилому человеку может понадобиться опека
Первые звоночки — не всегда медицинские. Пожилой человек может быть физически крепок, но страдать от одиночества, не справляться с бытом, бояться выходить на улицу.
А может наоборот — нуждаться в постоянном контроле: принимать лекарства по расписанию, соблюдать диету, быть под наблюдением после инсульта, перелома шейки бедра, инфаркта.
Уход требует ресурсов — эмоциональных, временных, физических. Если их не хватает, не стоит ждать полного исчерпания сил.
Дом престарелых — это не приговор. Это возможность деликатно делегировать заботу специалистам, сохранив человеческие отношения с родным человеком.
Какие бывают дома престарелых в Украине
В Украине действуют как государственные, так и частные учреждения для пожилых людей. Они сильно отличаются по условиям, подходу и доступности.
Государственные интернаты (территориальные центры, геронтологические учреждения) предоставляют жилье, уход и питание бесплатно — но только при соблюдении определенных условий.
Частные — это платные пансионаты, которые берут на себя не только заботу, но и создают атмосферу уюта, безопасности, общения. Здесь могут жить как лежачие пациенты, так и активные пенсионеры.
Например, в Идиллии — доме престарелых в Киеве предлагаются услуги сестринского наблюдения и патронажной помощи, индивидуальное питание, адаптированные условия для жизни с деменцией, болезнью Альцгеймера, в период послеоперационного восстановления.
Проживание здесь платное, но подходит даже тем, у кого есть семья: пансионат просто становится новой формой заботы.
Как попасть в государственный дом престарелых
Чтобы оформить пожилого человека в государственный дом престарелых, нужно соблюдение ряда условий.
- возраст 60+ (иногда — с инвалидностью 1–2 группы);
- отсутствие трудоспособных родственников, обязанных по закону обеспечивать уход;
- сложная жизненная ситуация — отсутствие жилья, дохода, возможности самообслуживания.
Если у пожилого человека есть дети или другие трудоспособные близкие, органы соцзащиты будут учитывать возможность ухода в семье — в соответствии с положениями Семейного и Гражданского кодексов.
Оформление происходит через органы социальной защиты (Управление соцполитики). Потребуются документы:
- паспорт и ИНН;
- медицинская справка;
- справка о доходах;
- заключение врачебной комиссии о необходимости стационарного ухода;
- акт обследования условий проживания (если есть жильё).
Заявление рассматривается в течение нескольких недель или месяцев — в зависимости от наличия мест, поскольку есть очередь.
В ряде случаев человек должен оформить отказ от собственного жилья в пользу государства, особенно если речь идет о пожизненном содержании на полном государственном обеспечении.
Пожилой человек продолжает получать пенсию, но распоряжается ею не полностью.
Как правило, около 75% автоматически перечисляется учреждению на покрытие расходов (в рамках законодательных норм), а оставшиеся средства остаются у подопечного для личных нужд.
Находиться в государственном пансионате можно пожизненно, если позволяет состояние здоровья.
Условия — базовые: несколько человек в комнате, общий режим дня, стандартное меню, фиксированное расписание посещений.
Личные вещи, одежду, предметы ухода можно привезти с собой, но мебель или технику — как правило, нет.
Государственные интернаты — это решение, которое помогает пожилым людям, оказавшимся в социальной изоляции или тяжелой жизненной ситуации, получить жильё, питание и уход.
Но из-за ограниченных ресурсов и жестких условий приема не каждая семья может рассчитывать на такой путь, даже если он кажется логичным с точки зрения бюджета.
Как оформить пожилого человека в частный пансионат
В частных ограничений мало: они принимают пожилых людей любого уровня активности, с инвалидностью, деменцией, после операций. Но есть и важные исключения.
Могут отказать, если:
- человек агрессивен, неадекватен, требует госпитализации в психиатрическое учреждение;
- необходима интенсивная терапия или экстренное медицинское вмешательство;
- есть инфекционные заболевания.
Обратиться можно напрямую, без направления, комиссии или ожидания очереди. Процесс максимально адаптирован под семью:
- Консультация. Вы узнаёте условия, выбираете подходящий пансионат, обсуждаете особенности ухода.
- Оформление. Нужны только базовые документы — паспорт, ИНН, выписка от врача (если есть).
- Заселение. В пансионате подробно расспросят о диете, приёме лекарств, привычках. Все — без бюрократии и стресса.
Перед заселением обычно проводится предварительное собеседование или осмотр, чтобы убедиться: пансионат сможет обеспечить необходимый уровень заботы.
Большинство частных учреждений в Украине берут на себя не только медицинский уход, но и реабилитацию, досуг, создание комфортной психологической обстановки.
Например, в таких местах пожилые люди могут гулять по территории, заниматься рукоделием, слушать лекции, посещать кинопоказы — и при этом быть под присмотром опытных сиделок и медсестёр.
Если вы в поиске, не стесняйтесь приехать лично, посмотреть, пообщаться с персоналом.
По-настоящему хорошие пансионаты в Украине — это не просто здания с койками, а места, где старость встречают с достоинством и комфортом.
Источник: Дом престарелых Идиллия
Фото: Дом престарелых Идиллия