Как передать пожилого человека под опеку: проживание в домах престарелых Украины

Старость не всегда приходит тихо. Иногда — с тревогой, хронической болью, потерей ориентации в пространстве или разрывом социальных связей.

Сложно наблюдать, как близкий человек, ещё вчера независимый, сегодня с трудом вспоминает, зачем зашел на кухню или не может подняться с постели без помощи.

Рано или поздно семья оказывается перед выбором: как обеспечить достойный уход? Одним из решений может стать оформление пожилого родственника в дом престарелых.

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В этой статье подробно расскажем, как это работает в Украине — на каких условиях принимают стариков, куда можно обратиться и что нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором.

Когда пожилому человеку может понадобиться опека

Первые звоночки — не всегда медицинские. Пожилой человек может быть физически крепок, но страдать от одиночества, не справляться с бытом, бояться выходить на улицу.

А может наоборот — нуждаться в постоянном контроле: принимать лекарства по расписанию, соблюдать диету, быть под наблюдением после инсульта, перелома шейки бедра, инфаркта.

Уход требует ресурсов — эмоциональных, временных, физических. Если их не хватает, не стоит ждать полного исчерпания сил.

Дом престарелых — это не приговор. Это возможность деликатно делегировать заботу специалистам, сохранив человеческие отношения с родным человеком.

Какие бывают дома престарелых в Украине

В Украине действуют как государственные, так и частные учреждения для пожилых людей. Они сильно отличаются по условиям, подходу и доступности.

Государственные интернаты (территориальные центры, геронтологические учреждения) предоставляют жилье, уход и питание бесплатно — но только при соблюдении определенных условий.

Частные — это платные пансионаты, которые берут на себя не только заботу, но и создают атмосферу уюта, безопасности, общения. Здесь могут жить как лежачие пациенты, так и активные пенсионеры.

Например, в Идиллии — доме престарелых в Киеве предлагаются услуги сестринского наблюдения и патронажной помощи, индивидуальное питание, адаптированные условия для жизни с деменцией, болезнью Альцгеймера, в период послеоперационного восстановления.

Проживание здесь платное, но подходит даже тем, у кого есть семья: пансионат просто становится новой формой заботы.

Как попасть в государственный дом престарелых

Чтобы оформить пожилого человека в государственный дом престарелых, нужно соблюдение ряда условий.

возраст 60+ (иногда — с инвалидностью 1–2 группы);

отсутствие трудоспособных родственников, обязанных по закону обеспечивать уход;

сложная жизненная ситуация — отсутствие жилья, дохода, возможности самообслуживания.

Если у пожилого человека есть дети или другие трудоспособные близкие, органы соцзащиты будут учитывать возможность ухода в семье — в соответствии с положениями Семейного и Гражданского кодексов.

Оформление происходит через органы социальной защиты (Управление соцполитики). Потребуются документы:

паспорт и ИНН;

медицинская справка;

справка о доходах;

заключение врачебной комиссии о необходимости стационарного ухода;

акт обследования условий проживания (если есть жильё).

Заявление рассматривается в течение нескольких недель или месяцев — в зависимости от наличия мест, поскольку есть очередь.

В ряде случаев человек должен оформить отказ от собственного жилья в пользу государства, особенно если речь идет о пожизненном содержании на полном государственном обеспечении.

Пожилой человек продолжает получать пенсию, но распоряжается ею не полностью.

Как правило, около 75% автоматически перечисляется учреждению на покрытие расходов (в рамках законодательных норм), а оставшиеся средства остаются у подопечного для личных нужд.

Находиться в государственном пансионате можно пожизненно, если позволяет состояние здоровья.

Условия — базовые: несколько человек в комнате, общий режим дня, стандартное меню, фиксированное расписание посещений.

Личные вещи, одежду, предметы ухода можно привезти с собой, но мебель или технику — как правило, нет.

Государственные интернаты — это решение, которое помогает пожилым людям, оказавшимся в социальной изоляции или тяжелой жизненной ситуации, получить жильё, питание и уход.

Но из-за ограниченных ресурсов и жестких условий приема не каждая семья может рассчитывать на такой путь, даже если он кажется логичным с точки зрения бюджета.

Как оформить пожилого человека в частный пансионат

В частных ограничений мало: они принимают пожилых людей любого уровня активности, с инвалидностью, деменцией, после операций. Но есть и важные исключения.

Могут отказать, если:

человек агрессивен, неадекватен, требует госпитализации в психиатрическое учреждение;

необходима интенсивная терапия или экстренное медицинское вмешательство;

есть инфекционные заболевания.

Обратиться можно напрямую, без направления, комиссии или ожидания очереди. Процесс максимально адаптирован под семью:

Консультация. Вы узнаёте условия, выбираете подходящий пансионат, обсуждаете особенности ухода. Оформление. Нужны только базовые документы — паспорт, ИНН, выписка от врача (если есть). Заселение. В пансионате подробно расспросят о диете, приёме лекарств, привычках. Все — без бюрократии и стресса.

Перед заселением обычно проводится предварительное собеседование или осмотр, чтобы убедиться: пансионат сможет обеспечить необходимый уровень заботы.

Большинство частных учреждений в Украине берут на себя не только медицинский уход, но и реабилитацию, досуг, создание комфортной психологической обстановки.

Например, в таких местах пожилые люди могут гулять по территории, заниматься рукоделием, слушать лекции, посещать кинопоказы — и при этом быть под присмотром опытных сиделок и медсестёр.

Если вы в поиске, не стесняйтесь приехать лично, посмотреть, пообщаться с персоналом.

По-настоящему хорошие пансионаты в Украине — это не просто здания с койками, а места, где старость встречают с достоинством и комфортом.

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Источник: Дом престарелых Идиллия

Фото: Дом престарелых Идиллия

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