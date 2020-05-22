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Факты / Украина / Общество

От коронавируса умер председатель райсовета Кременца

Вечером 22 мая умер глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский, у которого недавно подтвердился коронавирус.

О смерти отца на странице в Facebook написал его сын Александр.

Мужчина умер в Почаевской больнице. Ему было 49 лет.

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По словам врачей, пневмония дала осложнения на сердце, в результате чего у него оборвался тромб.

Напомним, согласно решению правительства карантин не ослабят в трех областях Украины. Речь идет о Николаевской, Волынской и Ровенской областях.

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