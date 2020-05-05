Вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате Почаева — заболели три медика

Коронавирус подтвердился у трех работников Почаевского психоневрологического интерната, а четвертый, который был в контакте с больным Covid-19, ожидает результаты тестирования.

В заведении находятся 155 подопечных и 106 сотрудников. Они пытаются собственными силами противодействовать распространению инфекции. В частности, разработан план мероприятий, шьют маски, ежедневно заваривают травяные чаи, витаминизируют пищу для укрепления иммунитета пациентов.

Ситуация сложная, поскольку врач, осуществляющий медицинское сопровождение подопечных, находится в изоляции. Консультирование и лечение происходит дистанционно.

Запрещено посещение и вход на территорию посторонних.

— В интернате отсутствует алгоритм действий персонала учреждения в условиях пандемии, который должен быть разработан должностными лицами Тернопольской областной государственной администрации для противодействия распространения коронавирусной болезни в учреждениях социальной защиты населения, — отмечают в Офисе омбудсмена.

По состоянию на 5 мая в Тернопольской области зарегистрировано 923 случая коронавируса, 15 — летальных, 172 человека выздоровели.

Кстати, в Почаеве, где находится Почаевская лавра, с 21 апреля ввели запрет на въезд и выезд. Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, на Пасху, 19 апреля, несмотря на запрет, в Почаевской лавре служба состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.