Конфликт вокруг медицинской реформы, начатой ​​прошлым руководством Минздрава, до сих пор не утихает. Хотя власти и решили определенным образом изменить второй этап медреформы, необходимо продолжать кардинальное обновление медицинской системы Украины.

Противники данного решения опасаются, что оно может привести к “откату” системы здравоохранения.

И наша страна может вернуться к старым временам, при которых очень редко украинцы могли получить медицинские услуги надлежащего качества.

Факты ICTV рассказывают, почему Украине необходимо до конца пройти путь медицинской реформы.

Мнения об изменениях

Как и в любом вопросе, у изменений в медицинскую реформу есть как сторонники, так и противники. Подняли его после критики президента Владимира Зеленского.

Сейчас власти заявляют о нескольких причинах необходимости пересмотреть медицинскую реформу. Во-первых, это вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

По словам главы государства, Украина оказалась “голой” перед таким вызовом, как коронавирус. То есть медицинская система не справлялась с ситуацией.

В то же время, на грани коллапса оказалась не только наша система здравоохранения. Медики Италии, США, Японии и многих других стран говорили о том, что уже не выдерживают.

Да, в Италии и США ситуация намного хуже, чем в нашей стране, но в Японии, где первые случаи были зарегистрированы гораздо раньше Украины, все равно наблюдаются значительные проблемы в медицине.

Кроме того, второй этап медреформы начался лишь 1 апреля. До сих пор велась определенная подготовка, но это не значит, что в день начала второй фазы все кардинально изменится.

Второй причиной стало то, что некоторые медицинские учреждения недополучили средства. По словам экс-заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, это могло произойти из-за того, что они не провели соответствующую подготовку.

Также власть критикует и расчеты, которые проводили ко второму этапу медреформы. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они не реалистичны.

— Мы увидели, что расчеты, на основании которых запускалась реформа и определялись тарифы, были проведены не просто поверхностно, они были проведены нереально, — сказал глава Минздрава.

Конечно, экс-исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун негативно отреагировала на планы правительства. Она назвала решение по изменению медреформы “трусливым шагом в прошлое”.

Многие члены ее команды и врачи также не поддержали планы властей, особенно без предоставления четкой дорожной карты.

Главные лица страны продолжают настаивать на том, что медреформу не свернут, а лишь подкорректируют. Во время пресс-конференции Зеленский даже сказал о том, что реформа первичного звена прошла успешно, медики довольны изменениями.

Во время переговоров руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами стран G7 и ЕС стало известно, что наши международные партнеры положительно оценивают медицинскую реформу.

Однако не совсем понятно, идет ли речь о поддержке запланированных изменений, или о реформе в том виде, котором ее предложила Супрун и ее команда.

Почему реформу необходимо завершить

Экс-глава Минздрава также реагировала и на последующие заявления нового руководства Министерства здравоохранения. В частности, ее внимание привлекло желание увеличить зарплаты медицинским работникам, для чего уже с июля придется дополнительно найти 11 млрд грн.

— В этом году программа медицинских гарантий работает с 1 апреля, а следовательно рассчитана на три квартала. Ее бюджет составляет 72 млрд грн. Итак, чтобы обеспечивать финансирование больниц хотя бы на уровне этого года, бюджет нужно будет увеличить до 96 млрд грн. И это без индексации на инфляцию, — написала Супрун 11 мая.

Кроме того, необходимо было бы и увеличить финансирование ряда других направлений, из-за чего летом Минздраву придется привлечь еще 30-40 млрд грн.

То есть даже без увеличения зарплаты медработникам, в этом году придется неплохо “тряхнуть” государственный бюджет.

Вместо этого Супрун предлагает отказаться от “реформирования” реформы и ее аудита и сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки. По ее словам, можно создать субсидию на реорганизацию тех 300 с небольшим медучреждений, которые не подготовились к оплате услуг, которые они предоставляют.

Это поможет максимально безболезненно продолжить реформу.

В комментарии Фактам ICTV Ковтонюк также сказал о том, что нужно сконцентрироваться на внедрении изменений, план которых уже есть.

— Что делать сейчас? Не трогать реформу, с ней все в порядке. Стоит сосредоточиться на подготовке заведений, которые не были к ней готовы и понесли финансовые потери из-за перехода на новый принцип работы, — сказал он.

И действительно, многие больницы были хорошо профинансированы. Некоторые из них получили вдвое больше денег, чем в 2019 году.

Что это дает? Возможность пациентам получать более качественные услуги, а врачам — большую зарплату.

Да, есть и те, кто получил меньше денег. Временно исполняющий обязанности председателя Национальной службы здоровья Оксана Мовчан считает, что недофинансированные больницы пострадали заслуженно.

— Есть три типа медучреждений. Первый — сильные финансово и с точки зрения медицинского оснащения, которые выиграли от медреформы. Второй — слабее, в частности и потому, что руководитель больницы — далеко не всегда хороший менеджер. И третий — это медучреждения-иждивенцы, пострадавшие заслуженно, — говорит Мовчан.

Она также предлагала провести работу с медучреждениями, которые должным образом не подготовились к изменениям. Во время онлайн-брифинга 6 апреля глава НСЗУ заявила и о том, что в апреле больницы вторичного звена получили 5,6 млрд грн.

Около 1 тыс. больниц получили больше, чем получали при медицинской субвенции. То есть возвращаться к старой системе сейчас просто не логично.

Экс-советник исполняющего обязанности министра здравоохранения, консультант проекта Развитие медицинского образования Глеб Битюков рассказывал Фактам ICTV, что возвращение к старой системе не даст возможности противостоять вспышке коронавируса.

— Если мы решим не продлевать эту медреформу, но и в дальнейшем будем пользоваться системой Семашко, то будем латать дыры в процессе развития ситуации. То есть нужно будет выборочно докупать оборудование, где-то поднимать зарплату медицинских работников, — рассказал Битюков.

Мовчан считает, что президенту сейчас пытаются предложить якобы простой выход, но его нет. Для “отката” придется согласовывать все с местными бюджетами и менять систему.

Кроме того, может возникнуть ситуация, что даже при условии возврата к старому типу работы денег все равно не будет хватать. Сейчас путь только один — вперед.

Решение проблем

Понемногу руководство Минздрава снимает завесу с плана по обновлению реформы и рассказывает новые подробности о нем. Так, 22 мая Степанов заявил о том, что в медреформе есть принципы, от которых не собираются отказываться.

— Мы проводим изменения в медицинской реформе и, конечно, есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно, чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты по сложности того или иного случая, — сказал глава Минздрава.

Экс-заместитель министра здравоохранения считает, что один из принципов, которые также нельзя менять, это — направление финансов туда, где пациентов хорошо лечат.

Не должно произойти так, что у тысячи эффективных больниц отбирают средства только потому, что кто-то не смог адекватно подготовиться к реформе.

Второй этап медреформы уже давно называли самым сложным, поэтому не стоит ожидать, что изменения будут происходить быстро.

— Я уверяю, если сейчас собраться, идти вперед, то мы увидим, что в 2020 году будут больницы, которые умеют качественно работать. И пациенты будут приходить, рожать без дополнительных затрат, получать онкологическую помощь, не платя из своего кармана, им будут проводить бесплатные операции на сердце. В этом году таких будут единицы, а через год их будет больше, а через год это станет нормой, — говорит Ковтонюк.

Возможно, нужно включить в обсуждение реформы людей, которые уже с ней работали. И в Офисе президента уже над этим думают.

Супрун говорила о том, что Ермак приглашал ее на встречу в Офис президента, на которой ей предложили присоединиться к составу Национального совета реформ.

Скорее всего, ее позвали для продолжения работы по медреформе. Нельзя исключать и того, что ее опыт могли бы использовать и в других сферах, но, учитывая ситуацию, работа в медицинской сфере кажется наиболее логичной.

Незадолго после инаугурации шестого президента Супрун заявила, что готова сотрудничать с новым руководством страны и Минздравом. Тогда она была уверена, что медицинскую реформу не смогут остановить.

Возможно, приобщение экс-руководительницы Министерства здравоохранения поможет решить проблемы, которые сейчас возникли. Все же Супрун длительное время работала над ней.

Да, вряд ли просчитывали возможность возникновения пандемии посреди реформы, но это не значит, что нужно менять систему, которая лежит в основе изменений.

Супрун далеко не всем нравилась, но международные партнеры Украины считают ее сильным реформатором. И это то, что нужно системе здравоохранения.

Возможно ей и нынешнему руководству Минздрава удастся найти компромисс, который в ближайшие годы будет играть на пользу пациентов, врачей и государства.

Владислав Бомбела