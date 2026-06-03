Увольнение с военной службы остается актуальным для военнослужащих из-за постоянных изменений и дополнений законодательства.

Факты ICTV узнавали у адвоката, управляющего Адвокатского бюро Анны Даниэль, кандидата юридических наук Анны Даниэль, кого могут уволить с военной службы и при каких обстоятельствах.

Основания для увольнения с военной службы в 2026 году

— Некоторые военнослужащие могут уволиться со службы по собственному желанию. Но это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, — отмечает адвокат.

Однако они могут воспользоваться этим правом только после шести месяцев непрерывной военной службы.

Сейчас смотрят

Основания для увольнения с военной службы в 2026 году:

Достижение предельного возраста, установленного для военной службы.

Состояние здоровья. Наличие заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе или временной непригодности с необходимостью переосвидетельствования через 6-12 месяцев.

Установленная инвалидность (при отсутствии желания продолжать службу).

Осуждение судом, если военнослужащий получил обвинительный приговор с назначением наказания в виде лишения или ограничения свободы.

Семейные обстоятельства или другие уважительные причины, предусмотренные законодательством (при отсутствии желания продолжать службу).

Увольнение из плена, если военнослужащий не хочет продолжать службу.

Сокращение штата или организационные изменения — если невозможно использовать военнослужащего на должности (касается высшего офицерского состава).

По словам адвоката, увольнение с военной службы может происходить и по следующим основаниям:

Назначение или избрание на должность судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия или Высшей квалификационной комиссии судей, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя или дисциплинарного инспектора.

Признание военнослужащего таким, что не прошел испытания в соответствии с ч. 1 ст. 21-2 закона

Увольнение из-за служебного несоответствия (для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в ВСУ, Госспецтрансслужбе или Нацгвардии).

Отказ от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа (для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят службу по контракту в ВСУ, Госспецтрансслужбе или Нацгвардии).

Кого увольняют с военной службы в 2026 году

Военнослужащие могут быть уволены с военной службы во время военного положения по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам:

Женщины — в случае беременности или необходимости ухода за ребенком до 3 лет.

Жена, если оба супруга проходят военную службу и воспитывают ребенка (детей) до 18 лет.

Содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Одинокие родители, если второй из родителей умер, лишен родительских прав или отбывает наказание.

Усыновители, опекуны или приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Воспитание ребенка с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Постоянный уход за супругом/супругой с инвалидностью.

Необходимость ухода за родителями или другими родственниками с инвалидностью.

Опека над лицом, признанным недееспособным.

Гибель или пропажа без вести близких родственников во время войны.

Присвоение близкому родственнику звания Героя Украины за участие в Революции Достоинства.

Порядок увольнения с военной службы

Чтобы уволиться, необходимо подать соответствующие документы, подтверждающие основание (свидетельства о рождении или браке, справки о необходимости ухода, судебные решения об опекунстве и т. д.), командиру воинской части или через приложение Армия+.

Командование рассматривает представленные документы и принимает решение в течение 14 дней. В случае положительного решения дело передается в ТЦК и СП по месту учета.

Как подать рапорт на увольнение через Армия+:

Для этого нужно открыть приложение и ввести код для входа. В верхней части приложения находится комбинация чисел, последние из которых — это персональный номер военнослужащего. Для создания рапорта нужно знать ID командира. Нажмите снизу приложения на раздел Рапорты . Вы можете составить, подписать и отправить электронный рапорт.

. Вы можете составить, подписать и отправить электронный рапорт. Для создания рапорта нужно нажать на кнопку Новый рапорт снизу и выбрать шаблон. Сейчас в приложении есть 11 шаблонов рапортов. Выберите нужный шаблон и внесите всю необходимую информацию по подсказкам, которые будут появляться на экране.

снизу и выбрать шаблон. Сейчас в приложении есть 11 шаблонов рапортов. Выберите нужный шаблон и внесите всю необходимую информацию по подсказкам, которые будут появляться на экране. Для подачи рапорта на увольнение обязательно высветится экран Подтверждающие документы. Именно туда нужно ввести все данные в соответствии с документами, которые подтверждают право на увольнение. В частности, это приобретение инвалидности или какие-то семейные обстоятельства. После того как вы заполните все данные, на экран в соответствующую строчку нужно ввести ID командира, который должен подписать этот документ. Номер состоит из девяти чисел.

Именно туда нужно ввести все данные в соответствии с документами, которые подтверждают право на увольнение. В частности, это приобретение инвалидности или какие-то семейные обстоятельства. После того как вы заполните все данные, на экран в соответствующую строчку нужно ввести ID командира, который должен подписать этот документ. Номер состоит из девяти чисел. Загрузите этот документ себе на устройство. Его можно распечатать и передать командиру, если вы не знаете его ID.

Если вы знаете ID командира и ввели его в определенную строчку, нужно нажать Подписать . В таком случае ничего распечатывать не надо, ведь этот рапорт подтверждается электронной подписью.

. В таком случае ничего распечатывать не надо, ведь этот рапорт подтверждается электронной подписью. Подпись может осуществляться благодаря приложению Дія или Приват ID. Поставьте свою электронную подпись. После этого вы получите сообщение, что рапорт подписан.

Во вкладке Мои рапорты вы можете отслеживать, что происходит с конкретным рапортом: подписан он или нет. Как только вы получите согласование от командира, вам придет уведомление.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.