Киево-Печерская лавра открылась для прихожан после затяжного карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

— С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, — говорится в сообщении.

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Лавра будет работать в соответствии с теми нормами, которые определил Кабмин. В частности, его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая.

Напомним, с 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, когда там обнаружили вспышку коронавируса. Covid-19 заболели все священники, несколько настоятелей умерли и несколько человек госпитализировали.

Источник: УПЦ