PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киево-Печерская лавра возобновила работу после карантина

Киево-Печерская лавра открылась для прихожан после затяжного карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

— С 25 мая 2020 года сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, — говорится в сообщении.

Читайте: Во главе с Онуфрием: делегация из Лавры пришли в парк Вечной Славы

Лавра будет работать в соответствии с теми нормами, которые определил Кабмин. В частности, его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая.

Напомним, с 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, когда там обнаружили вспышку коронавируса. Covid-19 заболели все священники, несколько настоятелей умерли и несколько человек госпитализировали.

Источник: УПЦ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка