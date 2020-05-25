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Факти / Україна

Києво-Печерська лавра відновила роботу після карантину

Києво-Печерська лавра відкрилася для прихожан після затяжного карантину.

Про це повідомили у прес-службі УПЦ.

– З 25 травня 2020 року зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, – йдеться у повідомленні.

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Лавра працюватиме відповідно до тих норм, які визначив Кабмін. Зокрема, його рішенням про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня.

Нагадаємо, з 13 квітня Києво-Печерську лавру закрили на карантин, коли там виявили спалах коронавірусу. На Covid-19 захворіли усі священики, кілька настоятелів померли і кількох людей госпіталізували.

Джерело: УПЦ

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