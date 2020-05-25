PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Не делайте из можжевельника слона: Крещатик реставрируют в 2021-м и вернут каштаны

Главную улицу столицы Крещатик реставрируют в 2021 году, а можжевельники, которые высадили накануне, заменят каштанами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— На днях вдоль Крещатика высадили можжевельник — там, где на данный момент не было деревьев. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице, — отметил Кличко.

Читайте: В Киевской области ослабят карантин — дата

К слову, Крещатик не реставрировали с 1998 года.

По словам главы города, на улице расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

Такое решение связано с тем, что сейчас деревья растут вплотную к дороге, где высокая загазованность, поэтому они болеют и погибают.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 12.00 25 мая в Киеве зафиксировано 2 652 случая коронавирусной болезни. За сутки заболело еще 29 киевлян.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка