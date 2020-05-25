Главную улицу столицы Крещатик реставрируют в 2021 году, а можжевельники, которые высадили накануне, заменят каштанами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— На днях вдоль Крещатика высадили можжевельник — там, где на данный момент не было деревьев. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице, — отметил Кличко.

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К слову, Крещатик не реставрировали с 1998 года.

По словам главы города, на улице расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

Такое решение связано с тем, что сейчас деревья растут вплотную к дороге, где высокая загазованность, поэтому они болеют и погибают.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 12.00 25 мая в Киеве зафиксировано 2 652 случая коронавирусной болезни. За сутки заболело еще 29 киевлян.