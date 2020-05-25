Головну вулицю столиці Хрещатик реставрують у 2021 році, а ялівці, які висадили напередодні, замінять каштанами.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Днями вздовж Хрещатика висадили ялівець – там, де на цей момент не було дерев. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста. Каштани ж пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці, – зазначив Кличко.

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До слова, Хрещатик не реставрували з 1998 року.

За словами очільника міста, що на вулиці розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів.

Таке рішення пов’язане з тим, що зараз дерева ростуть впритул до дороги, де висока загазованість, тому вони хворію та гинуть.

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