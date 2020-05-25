По состоянию на 12.00 25 мая в Киеве зафиксировано 2 652 случая коронавирусной болезни. За сутки заболело еще 29 киевлян.

Это впервые за последние несколько дней, когда динамика резко пошла на убыль.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

— Сред больных — 3 медика, 1 человек умер. Всего в столице 60 летальных случаев.

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Заболели:

15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;

11 мужчин от 37 до 75 лет;

2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы.

Напомним, всего в Украине зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19, за сутки заболели еще 259 человек. В общем — 623 — летальных случая, 7 234 человека излечились.