В Киеве напали на заместителя главврача Института рака

В Киеве напали на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

По словам руководителя института Андрея Безносенко, нападение произошло утром перед главным входом института рака.

— Нападение точно напоминает нападение на меня — без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, что с использованием кастета, — написал Безносенко.

Также он предположил, что два нападения мог инициировать один заказчик.

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— Комиссия, в которую входит Шудрак А.А., зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а карманного директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х, — добавил Безносенко.

По факту нападения начато уголовное производство. По предварительным данным нападавший был один. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

И.о. Директора Национального института рака Александр Яцына сообщил, что Анатолий Шудрак сейчас снимает побои.

— Я могу сейчас руководствоваться исключительно фактами. Факт первый: на Анатолия Шудрука совершено нападение. Факт второй: он действительно входит в комиссию, которая продолжает разоблачать и искоренять нечестные схемы, которые ранее действовали в Институте. Связать эти факты между собой или нет — дело исключительно правоохранительных органов. Но мне лично очень бы не хотелось эти вещи связывать, потому что это бы означало, что люди, причастные к этим схемам, перешли от запугиваний к активным действиям, которые несут угрозу жизни и здоровью наших сотрудников, — сказал Александр Яцына.

Также он добавил, что пока нет смысла что-то утверждать.

— Надеюсь, что виновников быстрее найдут и накажут. Со своей стороны заявляю, что мы не остановим расследование и продолжим реформировать НИР и действовать исключительно в интересах государства и пациентов, — отметил Яцына.

Напомним, 11 марта в Киеве на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко напали двое неизвестных.

Источник: Андрей Безносенко

Фото: Анатолий Шудрак