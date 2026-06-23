Матч второго тура группового этапа в группе I между Францией и Ираком на стадионе в Филадельфии был приостановлен на два часа из-за неблагоприятных погодных условий.

Матч, начавшийся в 17:00 по местному времени, завершился около 21:00 из соображений безопасности.

Матч Франция — Ирак прервали на 2 часа

После первого тайма Франция вела в счете 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе. На перерыв команды ушли уже тогда, когда начался сильный ливень. Когда игру возобновили через два часа, Франция забила ещё два гола и выиграла со счетом 3:0.

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— Это был очень долгий вечер. Мы провели много времени в ожидании. Это изматывает эмоционально и психологически. Пробыть в раздевалке полтора часа — почти два часа — и при этом сохранять концентрацию очень трудно. Это требует огромных усилий. Игроки приложили огромные усилия, как и тренерский штаб, — сказал Мбаппе.

После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пошутил о том, чем они занимались во время длительной задержки: Мы играли в карты.

– Мы ждали. Нам постоянно переносили время выхода на поле. Я, собственно, хорошо провел время со своими игроками и получил удовольствие. Это вопрос безопасности. С дождем и молниями бороться нельзя. Меня это не раздражает. Это совершенно исключительные обстоятельства, и я надеюсь, что они больше не повторятся. Было важно не рисковать, – сказал тренер.

ФИФА не имеет полномочий устанавливать собственные правила в отношении неблагоприятных погодных условий и обязана следовать рекомендациям местных властей. В США будут применяться рекомендации Национального управления по океанам и атмосфере (NOAA).

NOAA отмечает, что в случае обнаружения удара молнии в радиусе восьми миль от стадиона матч должен быть остановлен.

Чем занимаются игроки во время перерыва из-за грозы

Бывший помощник главного тренера Вест Хэма Эду Рубио рассказал BBC, чем занимаются игроки, когда во время матча происходит перерыв из-за погодных условий. Он вспомнил предсезонные матчи команды во Флориде.

— Два из наших четырех товарищеских матчей пришлось отложить из-за штормов. Здесь к этому относятся очень строго — и вполне справедливо. Разные культуры, разные тренерские штабы имеют разные стратегии. Нужно соблюдать протоколы, поэтому мы вернулись в раздевалку, а затем нас информировали о ситуации каждые 20 минут, — сказал он.

По его словам, первые 20 минут они дали игрокам возможность расслабиться и переодеться в более удобную одежду — ту, которую они носят для разминки.

— Они немного покрутили педали на велотренажерах, сделали растяжку, некоторые хотели заняться йогой, а затем, в течение следующих 20 минут — ведь задержка длилась 45 минут — мы организовали игру в футбол-теннис, чтобы развлечь их и отвлечь от проблем с погодой, — рассказал он.

Он отметил, что во время задержки команда посмотрела короткие видео для игроков, занималась йогой, слушала музыку и отдыхала. В то же время тренер добавил, что не знает, как бы поступил, если бы пауза затянулась более чем на 45 минут.

Накануне матча СМИ сообщали, что матч могут перенести из-за погодных условий в Филадельфии.

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