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Факти / Україна / Суспільство

У Києві напали на заступника головлікаря Інституту раку

У Києві напали на заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака.

За словами керівника інституту Андрія Безносенка, напад стався вранці перед головним входом до Інституту раку.

– Напад точно нагадує напад на мене – без слів, удари зі спини, тільки в голову, не виключено, що з використанням кастета, – написав Безносенко.

Також він припустив, що два напади міг ініціювати один замовник.

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– Комісія, в яку входить Шудрак А.А., зафіксувала в інституті недолік матеріальних цінностей майже на 9 млн, а кишенькового директора вже немає для прикриття зловживань, так і залишаються методи 90-х, – додав Безносенко.

Нагадаємо, 11 березня у Києві на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка напали двоє невідомих.

Джерело: Андрій Безносенко

Фото: Анатолій Шудрак

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