В Киеве напали на главврача Института рака Безсоненко

В Киеве на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко напали двое неизвестных.

Нападение произошло вечером 11 марта, около 22.00. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Андрей Безсоненко рассказал, что из-за полученных ушибов головы и травмированных рук вынужден перенести ближайшие операции.

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В полиции выяснили, что когда потерпевший подходил к подъезду своего дома, один из злоумышленников распылил в его сторону слезоточивый газ. Когда он начал убегать, нападавшие догнали его и несколько раз ударили в лицо.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо набросились противники презентации Национальной платформы примирения и единства.