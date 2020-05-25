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Факты / Украина / Общество

В июле Украина может возобновить авиасообщение с Турцией

Украинские и турецкие дипломаты начали переговоры о возобновлении туристических поездок и авиасообщения с июля текущего года.

25 мая состоялась встреча заместителя главы МИД Василия Боднар с послом Турции Ягмур Гюльдере.

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— По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий, — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, когда в Украине возобновят международные перевозки и чего ждать от сервиса после пандемии коронавируса.

Источник: МИД

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