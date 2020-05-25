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Факти / Україна / Суспільство

У липні Україна може відновити авіасполучення з Туреччиною

Українські та турецькі дипломати розпочали переговори про відновлення туристичних подорожей та авіасполучення з липня поточного року.

25 травня відбулася зустріч заступника глави МЗС Василя Боднара з послом Туреччини Ягмуром Гюльдере.

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– За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, коли в Україні відновлять міжнародні перевезення і чого чекати від сервісу після пандемії коронавірусу.

Джерело: МЗС

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