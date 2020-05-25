В Киеве с 25 мая заработало метро, ​​но пассажиры и работники должны соблюдать определенные правила безопасности проезда.

Так, обязательным является наличие маски, а вот перчатки — это лишь рекомендация, потому одевают их не все. Также на станциях измеряют температуру, но только тем пассажирам, которые имеют признаки болезни.

Еще одно требование — соблюдение дистанции не менее полутора метров. Для этого на перроне и возле касс есть специальная разметка.

А вот на эскалаторах наклеек нет, поэтому пассажиры самостоятельно должны позаботиться о расстоянии. Если же толпа все же соберется, то станцию ​​могут закрыть частично или даже полностью.

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Но не все пассажиры соблюдают правила и нормально реагируют на ограничения.

Некоторые пытаются спустить защитную маску на подбородок или вообще снять, и даже агрессивно реагируют на замечания работников метро.

Однако тех, кто отказывается надеть маску, полиция сразу заворачивает.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как оплатить проезд в метро Киева с 25 мая.