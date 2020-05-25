Метро выходит из карантина: какие правила действуют в украинских подземках

В Париже, где действуют одни из самых строгих карантинных противокоронавирусных ограничений, за нарушение правил проезда штрафуют на 135 евро. В Нью-Йорке также ограничили часы работы метрополитена, но кроме того закрыли 60 центральных станций. Уже с 11 мая подземка возобновила работу на 75%.

В Лондонском метро на время карантина закрыли 40 станций. Но несмотря на все ограничения, в часы пик в вагоны набивалась толпа и даже возникала давка. Карантина местные придерживаются не очень охотно. Многие заходят в транспорт без масок, но при этом рискуют нарваться на полицейских.

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Украина же одна из пяти стран мира, которая полностью закрыла двери метро для пассажиров. Вместе с Индией, Словенией, Хорватией и Сербией. Впервые подобное у нас случалось во время Революции достоинства — в 2014 году. Правда тогда киевский метрополитен не работал всего несколько дней, а не месяцев.

Убытки киевского метро за время паузы составили 600 млн грн, говорит мэр Киева Виталий Кличко. Но главной задачей в этих условиях было сохранить рабочие места. Именно это теперь позволяет восстановить работу метро без перебоев.

Директор столичного метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что полностью метро на самом деле не останавливали, иначе вагоны могли бы покрыться ржавчиной. Во время карантина поезда продолжали ходить, но без пассажиров.

Более того, текущие ремонты, которые обычно проводили ночью, теперь спокойно выполнили днем. Установили и технические новинки.

Так же не останавливались и плановые ремонты, например, капитальная замена эскалаторов. В киевской подземке их 122, и каждый полностью перебирают в среднем раз в пять лет.

Не теряли времени и в метрополитене Днепра. В депо ремонтируют и освежают вагоны. Отдельный акцент делают на дезинфекции.

В Харькове, мэр которого был едва ли не самым противником закрытия метро, ​​говорят, что готовы к запуску. Последние работы продолжаются разве что в подземных переходах, которые разрисовали вандалы. Семь станций пострадали.

В то же время метрополитен в украинских городах заработает отныне за новыми карантинными правилами. Так, в частности, на входе у пассажиров теперь выборочно будут мерить температуру, которая должна быть не выше, чем 37,2, иначе в метро не пустят. Не будут пускать также людей без масок и с симптомами респираторных заболеваний.

А вот сколько пассажиров можно пускать в вагон — здесь еще продолжаются дискуссии. Возможно, только на сидячие места, которых примерно полсотни.

Самая продолжительная в украинской истории остановка метрополитена вряд ли обойдется без последствий. Но какими именно они будут оценят первые пассажиры.

Напомним, в метро Киева с 25 мая не будут продавать жетоны. Факты ICTV писали о том, как оплатить проезд после открытия.