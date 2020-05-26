Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун дала поради, як зробити Київський метрополітен безпечнішим для пасажирів.

Вона позитивно оцінила розмітку на підлозі для дотримання соціальної дистанції між киянами, а також плакати з інформацією та дезінфекцію поверхонь, але вважає, що цього замало. На її думку, треба встановити на станціях антисептики.

– Це практика, яку запровадили у кількох країнах світу. У метрополітені немає можливості помити руки водою і милом, і не всі мають антисептик з собою, – додала Уляна Супрун.

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Крім того, Уляна Супрун озвучила правила перебування у підземці для кодного пасажира. Для того, щоб метрополітен був безпечним для всіх, треба:

носити маску правильно, щоб вона щільно закривала ніс та рот;

не чіпати захисний засіб руками;

правильно носити рукавички, не чіпати зайвий раз телефон чи обличчя;

тримати дистанцію у зріст людини чи у довжину ліжка;

чхати та кашляти у згин ліктя чи серветку.

Нагадаємо, раніше ми писали, які правила діють в українських підземках під час виходу України з карантину.