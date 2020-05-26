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Факты / Украина

Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева

Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны времен президентства Виктора Януковича Павла Лебедева.

Его подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в частности, умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости.

В Офисе генпрокурора сообщили, что соответствующее решение суда позволит стороне обвинения начать в отношении бывшего министра процедуру экстрадиции.

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Кроме того, прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Напомним, 12 мая суд заочно арестовал и самого Виктора Януковича.

Источник: Офис генпрокурора

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