Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту колишнього міністра оборони часів президентства Віктора Януковича Павла Лебедєва.

Його підозрюють в організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, зокрема, умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 до 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності.

В Офісі генпрокурора повідомили, що відповідне рішення суду дозволить стороні обвинувачення розпочати щодо колишнього міністра процедуру екстрадиції.

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Крім того, прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Нагадаємо, 12 травня суд заочно заарештував і самого Віктора Януковича.