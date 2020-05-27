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Факты / Украина / Политика

Украина в ООН выступила с заявлением в связи с убийством бойца на Донбассе

Представительство Украины при ООН выступило с осуждением очередной атаки российских войск на Донбассе, в результате которой погиб украинских военнослужащий.

Украина в ООС призвала Россию отказаться от насилия и логики войны.

— Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Ежедневно нарушается режим прекращения огня, — отметили в обращении.

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Представительство Украины при ООН также призвало Россию к выполнению Минских соглашений и договоренностей нормандского саммита в Париже.

Напомним, 26 мая на Донбассе во время обстрелов погиб украинский боец ​​ООС.

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