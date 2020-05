Украина в ООН выступила с заявлением в связи с убийством бойца на Донбассе

Представительство Украины при ООН выступило с осуждением очередной атаки российских войск на Донбассе, в результате которой погиб украинских военнослужащий.

Украина в ООС призвала Россию отказаться от насилия и логики войны.

Читайте: Медики на передовой должны быть застрахованы — Зеленский

Представительство Украины при ООН также призвало Россию к выполнению Минских соглашений и договоренностей нормандского саммита в Париже.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020