На Донбассе погиб украинский военный

26 мая в Донецкой области обстреляли позиции украинских военных. Погиб один военнослужащий.

Подразделения противников использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

— К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью, – говорится в сообщении ВСУ.

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К слову, ранее СБУ установила личности и объявила в розыск четверых боевиков, причастных к артиллерийскому обстрелу позиций ООС на Луганщине 26 мая 2018 года.

Тогда во время обстрела погибли двое сотрудников Центра спецопераций А СБУ — полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.