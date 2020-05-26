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Факты / Украина / Общество

Медики на передовой должны быть застрахованы — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой.

Об этом он сказал на традиционном совещании в Офисе президента 26 мая.

— Мы говорили о хорошом примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы, — заявил президент.

ЧитайтеУвеличение больных и карантинные волонтеры: коронавирус в Украине 26 мая (КАРТА)

Инициативу должен проконтролировать министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Как писали Факты ICTV, в Украине, посылаясь на опыт Италии, начнут работать волонтеры, которые будут следить за соблюдением правил карантина.

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