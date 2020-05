Україна в ООН виступила із заявою через убивство бійця на Донбасі

Представництво України при ООН виступило із засудженням чергової атаки російських військ на Донбасі, в результаті якої загинув українських військовослужбовець.

Україна в ООС закликала Росію відмовитися від насильства та логіки війни.

Представництво України при ООН також закликало Росію до виконання Мінських угод та домовленостей нормандського саміту в Парижі.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020