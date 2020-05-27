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Факти / Україна / Політика

Україна в ООН виступила із заявою через убивство бійця на Донбасі

Представництво України при ООН виступило із засудженням чергової атаки російських військ на Донбасі, в результаті якої загинув українських військовослужбовець.

Україна в ООС закликала Росію відмовитися від насильства та логіки війни.

– Сьогодні російські війська розпочали атаку на Донбасі, вбивши українського солдата. Щодня порушується режим припинення вогню, – наголосили у зверненні.

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Представництво України при ООН також закликало Росію до виконання Мінських угод та домовленостей нормандського саміту в Парижі.

Нагадаємо, 26 травня на Донбасі під час обстрілів загинув український боєць ООС.

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