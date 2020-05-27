Виробництво атомної енергії в Україні впало до історичного мінімуму

Через обмеження, які Міненерго наклало на НАЕК Енергоатом, в Україні станом на 27 травня рекордно впало виробництво атомної енергії.

– Впали до історичного мінімуму – до 6 630 МВт з 9 490 МВт, що є в наявності, – повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

За його словами, обмеження роботи енергоблоків не вирішить фінансові проблеми Енергоатому і не сприятиме стабільності енергоринку України.

27 травня на атомних станціях України працюють 10 із 15 енергоблоків.

Раніше Котін висловився проти рішення Міненерго “виводити країну з кризи за рахунок атомної генерації”.

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– Внаслідок цього держава недоотримає податки, а перспективна галузь, яка виробляє дешеву і екологічну електроенергію, є одним із стовпів вітчизняної економіки, опиниться в занепаді, чого ми в жодному разі не повинні допустити, – сказав т.в.о. президента НАЕК Енергоатом.

Як повідомлялося, згідно з оновленим прогнозним енергетичним балансом на 2020 рік, вироблення електроенергії держкомпанією НАЕК Енергоатом буде скорочено до половини потужності. Водночас три енергоблоки АЕС будуть виведені в резерв, а виробництво ще сім – обмежено.

Водночас виробництво дорогої “зеленої” енергії зросло майже вдвічі, тим самим спровокувавши значне зростання цін на ринку.

Раніше в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець лобіювала рішення на користь компанії ДТЕК, яка, за результатами 2019 року, контролює 63% виробництва теплової генерації, 90% видобутку енергетичного вугілля і 25% виробництва генерації з відновлюваних джерел енергії.

Пізніше Міненерго доручило Енергоатому вивчити можливість майнінгу криптовалют на АЕС.