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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Каким будет курс доллара летом — прогноз экономиста

Курс долара летом будет более-менее стабильный. Но это не исключает наличия курсовых колебаний.

Он может держаться на отметке $27/грн, уходить немного выше или немного ниже.

Такого мнения придерживается экономист Алексей Кущ.

— Пока будет достаточно скучная динамика. Деловая активность очень медленно восстанавливается в бизнесе. Потому спрос импортеров на валюту будет находиться на достаточно низком уровне.

Читайте: Доллар подорожал в обменниках — какой курс на 27 мая

Импортеры топлива также будут экономить валютные ресурсы. Спрос на него снизился из-за карантина и экономического кризиса.

— Потребительская активность населения также снизилась до минимальных показателей. Люди не тратят деньги, поскольку их может просто не быть…

У многих сократились зарплаты, некоторых уволили. То есть у людей нет ресурсов для вкладывания в валютные запасы, — утверждает экономист.

Все основные курсовые новости ожидаются уже осенью, когда ситуация может выйти из временного рыночного равновесия.

Напомним, курс доллара на 27 мая установлен на уровне 26,90 грн, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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