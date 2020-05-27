Курс долара летом будет более-менее стабильный. Но это не исключает наличия курсовых колебаний.

Он может держаться на отметке $27/грн, уходить немного выше или немного ниже.

Такого мнения придерживается экономист Алексей Кущ.

— Пока будет достаточно скучная динамика. Деловая активность очень медленно восстанавливается в бизнесе. Потому спрос импортеров на валюту будет находиться на достаточно низком уровне.

Читайте: Доллар подорожал в обменниках — какой курс на 27 мая

Импортеры топлива также будут экономить валютные ресурсы. Спрос на него снизился из-за карантина и экономического кризиса.

— Потребительская активность населения также снизилась до минимальных показателей. Люди не тратят деньги, поскольку их может просто не быть… У многих сократились зарплаты, некоторых уволили. То есть у людей нет ресурсов для вкладывания в валютные запасы, — утверждает экономист.

Все основные курсовые новости ожидаются уже осенью, когда ситуация может выйти из временного рыночного равновесия.

Напомним, курс доллара на 27 мая установлен на уровне 26,90 грн, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.