Курс долара влітку буде більш-менш стабільний. Але це не виключає наявності курсових коливань.

Він може триматися на позначці $27/грн, йти трохи вище або трохи нижче.

Такої думки дотримується економіст Олексій Кущ.

– Поки буде досить незначна динаміка. Ділова активність дуже повільно відновлюється в бізнесі. Тому попит імпортерів на валюту перебуватиме на досить низькому рівні.

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Імпортери палива також економитимуть валютні ресурси. Попит на них знизився через карантин і економічну кризу.

– Споживча активність населення також знизилася до мінімальних показників. Люди не витрачають гроші, оскільки їх може просто не бути … У багатьох скоротилися зарплати, деяких звільнили. Тобто у людей немає ресурсів для вкладання у валютні запаси, – стверджує економіст.

Всі основні курсові новини очікуються вже восени, коли ситуація може вийти з тимчасової ринкової рівноваги.

Нагадаємо, курс долара на 27 травня встановлено на рівні 26,90 грн, що на 3 копійки вище порівняно з попереднім банківським днем.