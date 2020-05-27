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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар стремительно растут: курс валют на 27 мая

НБУ (Национальный банк Украины) установил официальный курс доллара на 27 мая на уровне 26,90 грн, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также вырос в цене на 19 копеек. НБУ установил курс на 27 мая 29,50 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 27.05:

  • $1 — 26,9 грн;
  • €1 — 29,5 грн;
  • 1 польский злотый — 6,62 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8 грн.

Напомним, на 26 мая Национальный банк Украины установил курс 26,87 грн/1$.

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