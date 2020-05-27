НБУ (Національний банк України) встановив офіційний курс долара на 27 травня на рівні 26,90 грн, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також виріс в ціні на 19 копійок. НБУ встановив курс на 27 травня 29,50 грн / 1 €.

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Курс валют в Україні від НБУ на 27.05:

$ 1 – 26,9 грн;

€ 1 – 29,5 грн;

1 польський злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,8 грн.

Нагадаємо, на 26 травня Національний банк України встановив курс 26,87 грн/1$.