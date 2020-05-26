Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне.

На 26 мая НБУ установил курс 26,87 грн/1$. По сравнению с предыдущим банковским днем иностранная валюта подорожала на 12 копеек.

Евро также вырос в цене на 15 копеек. НБУ установил курс на 26 мая 29,31 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 26.05:

$1 — 26,87 грн;

€1 — 29,31 грн;

1 польский злотый — 6,5139 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Напомним, курс доллара на 25 мая был установлен на уровне 26,75 грн/$1.