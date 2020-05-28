Украина пока далека от веерных отключений электроэнергии, вероятность этого около нуля.

Об этом в эфире Право на власть рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

— В Украине достаточно много возобновляемых источников энергии: солнечных и ветровых станций. Именно поэтому мы сейчас далеки от веерных отключений и эта вероятность стремится к нулю.

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Веерные отключения бывают тогда, когда в стране дефицит угля, газа или электроэнергии.

— Сейчас в Украине полностью заполнены газохранилища, есть достаточно угля, а ядерного топлива на атомных электростанциях хватит на полтора-два года вперед.

Ранее Андрей Герус заявил, что на украинских АЭС ограничили мощность работающих блоков почти вдвое. В то же время, ни один из атомных блоков не остановлен в холодный резерв, но на всех четырех АЭС есть ограничения работающих блоков.

Такое ограничение мощности говорят о том, что в государстве поддерживается крупный олигархический бизнес, поскольку государственный Энергоатом останавливается, а его долю рынка занимают частные компании.