Україна наразі далека від віялових відключень електроенергії, ймовірність цього біля нуля.

Про це в ефірі Право на владу розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

– В Україні достатньо багато відновлювальних джерел енергії: сонячних та вітрових станцій. Саме тому ми зараз далекі від віялових відключень і ця ймовірність прямує до нуля.

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Віялові відключення бувають тоді, коли в країні дефіцит вугілля, газу чи електроенергії.

– Зараз в Україні повністю заповнені газосховища, є вдосталь вугілля, а ядерного палива на атомних електростанціях вистачить на півтора-два роки уперед.

Раніше Андрій Герус заявив, що на українських АЕС обмежили потужність працюючих блоків майже вдвічі. Водночас, жоден з атомних блоків не зупинений в холодний резерв, але на всіх чотирьох АЕС є обмеження працюючих блоків.

Таке обмеження потужності говорять про те, що в державі підтримується великий олігархічний бізнес, оскільки державний Енергоатом зупиняється, а його частку ринку займають приватні компанії.