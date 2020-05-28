В Киевской городской больнице скорой помощи коронавирус обнаружили у 21 медицинского работника. Отметим, что врачи самостоятельно делали тесты ПЦР, потому что не смогли добиться, чтобы это предоставила им больница.

Это медучреждение не относится к опорным больницам в борьбе с Covid-19, однако там в отделении лежат инфицированные пациенты.

— Вообще у нас не должны лежать больные с Covid-19. Но бывает так, что человек попал с чем-то другим, а коронавирус обнаружили потом или он уже в больнице подхватил пневмонию. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники не раз просили сделать ПЦР, но нам отвечали, что для этого нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать это за деньги, — рассказал один из инфицированных врачей.

Он добавил, что во время работы медики самостоятельно обеспечивают себя средствами защиты.

— Сегодня в травматологическом отделении протестовали тех, кто смог доехать на работу, — около 30 человек. Мы понимаем, что большинство сотрудников контактные лица, поэтому все волнуются. Но ведь пока результаты анализов придут, люди общаются между собой. Сегодня ты здоров, а завтра “получил” вирус от коллеги, — отметил медик.

Главный врач опроверг информацию о 21 больных в стенах больницы.

— Нету 20 больных медработников. Есть те, кто находится на самоизоляции. Это точно меньше 10 человек. Один кардиолог лежит в Александровской больнице. ПЦР-тесты делают тем, кому это нужно, проблем с тестированием нет, — сказал главврач Александр Ткаченко.

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Позже на сайте больницы опубликовали заявление, в котором указали о госпитализации четырех работников Киевской городской больницы скорой помощи.

Еще 16 сотрудников больницы, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся на самоизоляции. В некоторых людей коронавирус подтвержден, но клинические симптомы еще не проявились.

Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, сейчас закрыто, в нем провели санитарную дезинфекцию.

Напомним, 20 мая в Киеве обнаружили три места распространения коронавируса.

Общежитие на ул. Серповой (3 инфицированных, 7 контактных лиц из 340 жителей)

Общежитие на ул. Киквидзе (2 инфицированных (госпитализированы), 10 контактных лиц из 55 жителей)

Центр социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка).

Всего за время пандемии 4 345 медиков заразились болезнью, 32 из которых умерли от осложнений, вызванных Covid-19.