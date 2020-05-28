Министерство здравоохранения опасается возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом после запуска метро и общественного транспорта.

— У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое принятое решение дается с трудом, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. Но наши результаты работы в карантине, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, было оправдано, — сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Также он добавил, что за последние 2,5 месяца система здравоохранения справилась с поставленными вызовами.

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Кроме того, Виктор Ляшко убежден, что новых вспышек можно будет избежать, если у граждан будет понимание, что карантин смягчают, а не отменяют.

Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин. Он предусматривает введение ограничений, которые будут применяться из-за вспышки коронавируса, не на всей территории Украины, а только в отдельных регионах, где они были зафиксированы.